Delitto di Pordenone, sequestrato un altro computer in casa dell'indagato

Gli investigatori hanno sequestrato un altro computer nell'appartamento dove Giosuè Ruotolo, l'indagato per l'omicidio della coppia di Pordenone, viveva con altri due commilitoni. Essendo una dimora condivisa, i carabinieri hanno notificato il provvedimento anche agli altri due inquilini, iscritti nel registro degli indagati "per atto dovuto" ma considerati estranei alla vicenda. Per loro il pm ha già presentato al gip la richiesta di archiviazione.