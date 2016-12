Delitto di Pordenone, le ultime immagini di Teresa Costanza

20:35 - Gli inquirenti continuano a raccogliere materiali sulla coppia trovata uccisa nella propria auto. La Procura della Repubblica di Pordenone ha diffuso le ultime immagini di Teresa Costanza ancora viva. A restituire il filmato sono state le telecamere di videosorveglianza attive nelle giornate precedenti il duplice omicidio. Il video verrà trasmesso dal programma di Rete 4 "Quarto Grado" in onda stasera.

Pordenone: le ultime immagini di Teresa di Ilaria Cavo

Nel primo video - girato alle 9.13 del 17 marzo - è visibile la Suzuki Alto della giovane diretta all'agenzia assicurativa con cui collaborava da qualche settimana.



Il secondo spezzone inquadra l'utilitaria della donna in un incrocio non lontano dall'abitazione della coppia. Secondo le testimonianze dei colleghi, il momento corrisponde al ritorno pomeridiano in ufficio dopo che aveva declinato un invito a un pranzo già fissato con gli altri collaboratori adducendo motivi personali - che non sono ancora stati scoperti - e facendo presumibilmente ritorno nel proprio appartamento.



Con la diffusione delle immagini gli inquirenti sperano di fornire alla cittadinanza elementi per favorire eventuali nuove testimonianze. Non è al momento da escludere che dispongano di altre immagini sensibili con le riprese della videosorveglianza comunale di Pordenone dalle 18.30 alle 19.45, ora del duplice omicidio.



In quella fase, Teresa Costanza ha lasciato il fidanzato Trifone Ragone al Palazzetto dello Sport di Pordenone ed è entrata in un supermercato per fare delle spese. L'assassino l'ha forse seguita ed è entrato in azione una volta che la coppia si è ricongiunta, circostanza avvenuta nel parcheggio della palestra.