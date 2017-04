Coppia uccisa a Pordenone,Ruotolo: non ho sparato a Teresa e Trifone

"Ma sta scherzando avvocato? Assolutamente no". E' con queste parole che Giosuè Ruotolo ha risposto a una domanda diretta del legale di parte civile che gli ha chiesto, durante l'udienza nella quale sta deponendo: "Ha sparato lei a Teresa e Trifone?". Ruotolo, indagato per duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, ha anche affermato di non sapere chi abbia sparato alla coppia di Pordenone, "sennò - ha aggiunto - lo avrei detto".