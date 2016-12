Commercio abusivo: maxi sequestro

06:08 - I finanzieri del Comando Provinciale di Gorizia sono intervenuti più volte negli scorsi giorni sequestrando, a Gorizia e Capriva del Friuli, 86mila articoli per la maggior parte natalizi per un valore di circa 25 mila euro. I prodotti erano posti in vendita in due empori gestiti da un esercente di nazionalita' cinese, senza le indicazioni previste dalla legge.