Come in "Mamma ho perso l'aereo": a 9 anni, solo in casa, mette ladri in fuga

La mamma lo ha lasciato solo in casa per qualche minuto ed è andata a fare la spesa. Lui ha sentito dei rumori e ha visto un ladro che stava tentando di buttare giù la porta a spallate. E non ha perso tempo: ha subito chiamato i genitori al telefono e dato ai carabinieri una perfetta descrizione del malfattore, subito fuggito non appena si è reso conto che qualcuno era nella casa che stava tentando di svaligiare.