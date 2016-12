Esultanza per gli attacchi in Europa - Il ministro spiega che "gli stranieri monitorati avevano esternato la loro esultanza in occasione dei diversi, recenti attacchi terroristici compiuti in Europa e avevano sempre giustificato le azioni dei miliziani dello Stato Islamico, anche le più crudeli, come le torture e le esecuzioni dei prigionieri".



Propaganda via social - "Gli approfondimenti eseguiti sul profilo social - aggiunge - hanno permesso di individuarne il titolare (un 28enne macedone) e di estendere le attività investigative ad altri soggetti che utilizzavano le loro pagine Facebook per acquisire e diffondere messaggi di propaganda jihadista, in particolare, due fratelli macedoni di 31 e 28 anni, cognati del titolare del profilo, insieme ai quali, tra l'altro, veniva gestita una società che operava nel settore dell'edilizia".



"Odio ideologico-religioso" - "Le attività investigative - dice ancora Alfano - hanno documentato l'odio ideologico-religioso che accomunava questi stranieri, come anche il padre dei due fratelli, di 52 anni, e la moglie 32enne di uno di loro, tutti fanatici seguaci dell'autoproclamato Califfato, che più volte avevano parlato con disprezzo dell'imam e della comunità islamica locale perché ritenuti "moderati" e aperti agli influssi occidentali".



"Il nostro lavoro di prevenzione riveste una grande importanza nel contrasto al terrorismo - conclude il ministro -. Proseguiamo, quindi, su questa strada perché consideriamo la prevenzione uno degli strumenti strategici per diminuire il livello di rischio terrorismo in Italia, anche se nessun Paese oggi può dirsi a rischio zero".



Dal 2015 a oggi 121 espulsioni - Con questi ultimi provvedimenti, sale a 121 il numero degli estremisti islamici espulsi dal gennaio 2015. Tra questi, 55 sono stati mandati via dal nostro Paese nel corso del 2016.