Cede ponticello, 10 scout feriti

Dieci scout sono rimasti feriti dopo che il ponticello in legno, sul quale si erano raggruppati per scattare una foto ricordo del loro campo scout estivo, ha ceduto. E' accaduto a Pierabech, frazione di Forni Avoltri (Udine). La passerella pedonale non ha retto al peso del gruppo, una quarantina di ragazzi, e gli scout sono caduti da un'altezza di circa 1 metro e mezzo nel rio Degano.