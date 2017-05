Caso vaccini a Codroipo, oltre 20mila le dosi "dubbie"

Sono oltre 20mila le vaccinazioni "dubbie" eseguite a Codroipo, nell'Udinese, nei giorni in cui era in servizio l'assistente trevigiana sospettata di aver simulato le somministrazioni. Secondo la task force regionale costituita per indagare, si tratta di 7.500 dosi di esavalente, 4mila di Mnrv, 2mila per pneumococco, 4.700 per Tbe e 350 per Hpv.