Caso Regeni, dalle carte emerge la prova del depistaggio egiziano

Secondo il ministero dell'Interno cairota, infatti, i cinque banditi rimasti uccisi in un conflitto a fuoco avrebbero avuto un ruolo sia nel delitto sia nel rapimento del giovane italiano. Ma secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tra le carte inviate alla Procura di Roma dagli inquirenti egiziani c'è un elemento che confuta questa tesi. Il 25 gennaio, giorno della scomparsa di Regeni, infatti, il capo dei banditi si trovava a più di 100 chilometri di distanza da Il Cairo. Prova ne è il fatto che il telefono cellulare di Tarek Saad Abde El Fattah Ismail ha agganciato per tre volte (alle 16, alle 17.33 e alle 20.32) una cella dell’area di Awlad Saqr, regione a nord della capitale egiziana. Ciò significa che l'uomo non poteva essere né davanti alla casa del ricercatore friulano, né alle varie stazioni della metropolitana dove è possibile che Regeni sia stato rapito.



Non quadrano, inoltre, nemmeno le dichiarazioni della moglie del capobanda, Mabrouka Ahmed Afifa, arrestata dopo la perquisizione durante la quale i documenti di Regeni vennero trovati nella sua abitazione. La donna, che inizialmente aveva detto che quella borsa rossa nella quale sono stati trovati i documenti era stata portata a casa dal marito solo pochi giorni prima di essere ucciso dalla polizia, durante un altro interrogatorio avrebbe confermato che il marito a inizio febbraio (cioè dopo il ritrovamento del cadavere di Regeni) le aveva confessato di aver tentato di rapinare il ragazzo. Ma davanti alla resistenza di Regeni, il marito e il genero l'avrebbero picchiato fino a ucciderlo. Circostanza che però appare impossibile, visto che il giorno della scomparsa Tarek non era a Il Cairo.



La Procura di Roma, a questo punto, sembra cerca che la pista del delitto compiuto da una banda di criminali comuni sia non solo falsa ma costruita a tavolino dalle autorità egiziane. E sta preparando una terza rogatoria per cercare di capire da chi sia stata preparata la farsa.