Caso Regeni, ambasciatore italiano a Il Cairo rientra a Roma

L'ambasciatore italiano in Egitto, Maurizio Massari, come previsto, ha lasciato Il Cairo ed è rientrato in Italia, dove è stato richiamato per consultazioni dal ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, in seguito agli sviluppi delle indagini sul caso Regeni. Massari, salutato da un funzionario dell'ambasciata allo scalo egiziano, non ha rilasciato dichiarazioni.