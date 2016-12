Una ragazza di 15 anni è finita in ospedale per forti dolori addominali, a Udine, dopo essere stata picchiata da una compagna di due anni più grande di lei. L'episodio di bullismo è avvenuto a scuola. La giovane vittima è stata, inoltre, filmata da un altro compagno che non è intervenuto ma anzi ha pubblicato il video su Snapchat, condividendo lo spiacevole episodio con altri compagni. La 17enne è stata denunciata per lesioni personali.