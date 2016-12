Bimba uccisa da cane, appello Facebook per evitare la soppressione dell'animale

Incerto il futuro di Cloe, che in ogni caso non farà ritorno a casa, nonostante la cugina di Astrid lo vorrebbe tenere. "Anche se mi dicono che è tranquillo - ha detto il proprietario - sinceramente non voglio un assassino". Sarebbe lui a poterne disporre la soppressione nel caso in cui il comune gli chiedesse di mantenere le spese del canile.



In tutta Italia, però, in molti si sono fatti avanti per adottare il cane, chiedendo di concedergli una seconda opportunità esattamente come si fa con "stupratori e pedofili". Sul gruppo non mancano comunque le polemiche: Cloe, infatti, come tutti gli animali non è razionale e potrebbe quindi ricadere un'altra volta nel suo istinto.