Auto in un laghetto a Pordenone, morti mamma e figlio: per gli investigatori è omicidio-suicidio

Auto in un laghetto a Pordenone: due morti

Secondo gli investigatori si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio.

La zona dov'è accaduta la tragedia è panoramica e vi si giunge unicamente attraverso una stradina che porta fin sul limitare dello specchio d'acqua. Per uscire si percorre il medesimo tragitto in senso inverso. Impossibile, dunque, essere arrivati lì per caso. Per questo gli investigatori propendono per la pista del gesto volontario.



Una delle ricostruzioni alternative dell'accaduto, che si basava sull'ipotesi di una manovra errata, non è attendibile, sebbene l'ingresso in acqua sia avvenuto effettivamente in retromarcia. All'origine del tragico gesto ci sarebbe una sindrome depressiva che affliggeva la donna. Il piccolo era bloccato con le cinture allacciate, nel seggiolino posizionato nel sedile posteriore del mezzo.