- Il pm ha chiesto l'ergastolo per Lisandra Aguila Rico, la giovane cubana accusata di essere stata l'omicida dei coniugi Rosetta Sostero e Paolo Burgato, uccisi il 19 agosto 2012 a Lignano Sabbiadoro (Udine). Il pm avrebbe fatto la stessa richiesta per il fratello di Lisandra, Reiver, se la sua detenzione a Cuba non avesse portato allo stralcio della posizione. Visti i tempi dell'udienza è presumibile che la sentenza sarà emessa la prossima settimana.