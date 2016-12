foto Ansa

08:34

- Tre persone risultano disperse sul Gran Monte, in comune di Lusevera (Udine). I tre escursionisti, giovani residenti in provincia di Gorizia, erano partiti domenica per percorrere l'anello in quota, ma non hanno fatto rientro. L'allarme è scattato nelle prime di ore di lunedì mattina. Sul posto si sono recate le squadre del Soccorso alpino.