Udine, Silvia Gobbato raggiunta da 12 coltellate In casa di Garbino trovate ciocche di capelli

Delitto di Udine, l'assassino ha confessato "Volevo rapirla per chiedere il riscatto"

Avvocatessa uccisa a Udine, confessa il killer: spunta l'ipotesi del sequestro finito male 20:15 - E' stata raggiunta da almeno 12 coltellate, ma solo una è stata quella letale. Così è morta Silvia Gobbato, secondo quanto rivelato dall'autopsia: il colpo fatale è stato inferto alla gola e le ha reciso la vena giugulare, mentre altri colpi sarebbero finiti su altre ferite. A eseguire l'esame sul corpo è stato il medico legale Carlo Moreschi, che ha riscontrato lesioni mortali da punta e da taglio. Non risulterebbero segni di violenza sessuale.

Si apprende intanto che alcune ciocche di capelli sono state rinvenute nella camera di Nicola Garbino, arrestato per l'omicidio della donna. I carabinieri lo hanno rilevato dopo un primo sopralluogo nella sua abitazione di Zugliano. Il materiale, posto sotto sequestro, dovrà ora essere analizzato per capire se si tratti di capelli veri o finti.



I carabinieri del Nucleo investigativo, diretti dal capitano Fabio Pasquariello, hanno apposto i sigilli anche alla camera dell'indagato. Probabilmente lunedì o martedì torneranno sul posto per nuove analisi più approfondite. Dalla stanza i militari dell'arma hanno portato via anche un computer che dovrà essere analizzato.