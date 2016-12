foto Tgcom24

- Nicola Garbino, l'uomo che ha confessato di essere il colpevole del delitto di Udine, potrebbe aver mentito sul movente dell'omicidio. Gli investigatori avrebbero qualche dubbio sull'intenzione, da lui dichiarata, di sequestrare Silvia Gobbato per chiedere il riscatto. Il suo modo di agire non convincerebbe gli inquirenti, i quali ipotizzano che Garbino potrebbe aver agito per altri scopi, ad esempio di natura sessuale.