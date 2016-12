Donna uccisa a Udine, taglia di 100mila euro

foto Ansa Correlati Udine, donna uccisa a coltellate

Femminicidi, un 2013 di sangue 09:54 - E' stata messa anche una taglia da 100mila euro per la cattura dell'assassino di Silvia Gobbato, la donna uccisa mentre faceva jogging a Udine. L'iniziativa è di un imprenditore di Milano, titolare di un compro oro. Intanto sul fronte delle indagini, gli inquirenti vogliono passare al vaglio i minuti prima del ritrovamento del cadavere. Oggi si sapranno i risultati dell'autopsia.

Un'analoga iniziativa era stata lanciata per l'omicidio a Saronno (Varese) della commerciante Maria Angela Granomelli e, in quel caso, la ricompensa era di 50 mila euro per la cattura del killer, poi arrestato dai carabinieri. Il denaro, ha assicurato l'imprenditore milanese, dopo le valutazioni a cura dei legali, verrà consegnato nelle prossime settimane ai carabinieri o ai cittadini da cui sono partite le segnalazioni determinanti per le indagini. Nei prossimi giorni potrebbero comparire camion pubblicitari o manifesti in Friuli con l'avviso della taglia.



Procuratore: molte tracce da valutare - "Non abbiamo indizi tali da poter incriminare qualcuno, ma ci sono molte tracce da verificare. Non lasceremo nulla di intentato", ha spiegato il Procuratore Capo di Udine, Antonio Biancardi, facendo il punto sulle indagini dell'omicidio. La praticante legale di 28 anni è stata assassinata con dodici coltellate mentre faceva jogging lungo l'ippovia del Cormor. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno ascoltato già 17 persone.



"Quei 45 minuti prima del ritrovamento" - Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto in quei 45 minuti, fra le 13 e le 13.48, "ora in cui è arrivata la telefonata che ha lanciato l'allarme", ha aggiunto Biancardi precisando anche che "la ragazza non aveva subito pregresse azioni persecutorie". Giorgio Ortis, spiegano dalla Procura, è stato indagato come "atto dovuto" e per permettere alcuni accertamenti anche a sua tutela: era lui, infatti, a correre con Silvia.



Si cerca il coltello - Le indagini sono puntate soprattutto alla ricerca del coltello, l'arma del delitto. Per questo l'area del Cormor è stata setacciata con l'utilizzo di metal detector.