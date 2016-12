foto Ansa

18:25

- E' ancora sostenuto il traffico sulla rete autostradale in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le code sulla A23 e sulla A4 tra Udine Nord e Palmanova erano di 11 chilometri, quelle tra Villesse e San Giorgio di Nogaro di 15 chilometri in direzione Venezia, e altri 16 chilometri sul raccordo Trieste-Lisert. La circolazione non tornerà alla normalità prima della tarda serata.