foto Ansa

06:34

- Un ragazzino di Casarsa del Friuli (Pordenone) è morto all'ospedale di Treviso, dopo un malore in piscina, all'Aquafollie di Caorle (Venezia). David Cole, 12 anni, originario del Ghana, era in gita in piscina con un gruppo parrocchiale. Dopo una discesa in acqua dallo scivolo si è sentito male. Soccorso, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Treviso, ma non c'è stato niente da fare: è morto nella tarda serata di domenica.