foto Ansa

01:02

- E' stata ritrovata illesa la donna di 48 anni dispersa nei boschi sopra Sedilis di Tarcento (Udine). La 48enne era infreddolita e impaurita: per precauzione è stata affidata al 118, che l'ha trasportata in ospedale per accertamenti. Alle ricerche hanno partecipato una ventina di soccorritori.