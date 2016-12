foto Carabinieri

23:51

- Sono d'ore d'ansia per la famiglia di una donna, dispersa nei boschi di Sedilis di Tarcento (Udine). Era andata in zona per dare da mangiare ad alcuni animali. Non vedendola rientrare, il marito ha lanciato l'allarme. Sono subito iniziate le ricerche da parte delle unità cinofile e dei tecnici del Soccorso Alpino di Gemona. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.