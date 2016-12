Vacanze, weekend da bollino rosso

foto Ansa 23:32 - Weekend da bollino rosso per gli italiani in viaggio verso le località di mare, nell'attesa del Ferragosto. Una coda di circa 16 chilometri si è formata lungo l'autostrada A4, in direzione Trieste, alla barriera del Lisert, all'altezza dell'uscita per il capoluogo giuliano e dunque per raggiungere anche le destinazioni oltre confine. Il traffico è stato molto intenso anche nell'area milanese verso sud, con code alla barriera di Milano Sud. - Weekend da bollino rosso per gli italiani in viaggio verso le località di mare, nell'attesa del Ferragosto. Una coda di circa 16 chilometri si è formata lungo l'autostrada A4, in direzione Trieste, alla barriera del Lisert, all'altezza dell'uscita per il capoluogo giuliano e dunque per raggiungere anche le destinazioni oltre confine. Il traffico è stato molto intenso anche nell'area milanese verso sud, con code alla barriera di Milano Sud.

Si sono verificate code anche in A1, a tratti, tra Lodi e Fidenza, rallentamenti tra Parma e Reggio Emilia, code a tratti tra Modena sud e Bivio con l'autostrada A14 Bologna-Taranto. Sull'A14 coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. Bologna Casalecchio/A14 per traffico intenso, code a tratti tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli ed Imola, tra Cesena e Rimini Nord. Ci sono volute 2 ore per percorrere il tratto tra Bologna e Rimini nord. Tra Senigallia e Ancona nord traffico intenso.



Sull'A1 intorno a Roma si è registrato traffico intenso, rallentamenti e code a tratti tra Monteporzio e San Cesareo sulla Diramazione sud e code a tratti tra il nodo A1/A24 e Valmontone.



Sull'A22 del Brennero vi sono state code di 6 km per un incidente tra Vipiteno e Brennero verso il confine di Stato. Sull'A26 code tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia mentre sulla A30 Caserta-Salerno ci sono 4 km di fila alla barriera di Mercato San Severino.



Molto intenso il traffico diretto al sud lungo l'A3 Salerno-Reggio Calabria: tra Lauria e Laino ci sono stati molti rallentamenti e code a tratti. In carreggiata nord uscita obbligatoria a Laino Borgo ed attraverso il percorso alternativo (SP 133 ed ex SS19) rientro in autostrada a Lauria Sud. A Villa San Giovanni attesa anche di due ore per l'imbarco verso la Sicilia.



L'esodo di Ferragosto passa anche attraverso le stazioni ferroviarie e gli aeroporti. Saranno circa 530 mila i viaggiatori che sceglieranno le Frecce e i treni nazionali di Trenitalia per i loro spostamenti. Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri, Anas e Società Autostradali, Vigili del Fuoco e soccorso sanitario e stradale stanno esprimendo al massimo la propria presenza sulla rete stradale per accompagnare i viaggiatori. La Polizia Ferroviaria è presente nelle stazioni e sui treni a lunga percorrenza per le necessità dei viaggiatori. Dall'alto gli aeromobili di Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri vigilano sulle principali arterie autostradali e su alcune aree di servizio sono presenti i Pullman azzurri della polizia per fornire informazioni sul traffico in tempo reale.