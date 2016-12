foto LaPresse

01:12

- Un infarto, forse causato anche dal caldo, ha causato la morte di un'anziana donna, Marialuisa Danielis, 74 anni, di Basaldella (Udine), lungo la spiaggia di Grado (Gorizia). La donna si è accasciata a terra mentre stava camminando sulla battigia, a circa 100 metri di distanza dalla riva, in compagnia di un'amica. Sul posto sono intervenuti gli addetti del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.