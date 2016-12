foto Ansa

15:44

- Un uomo di 52 anni, di Gorizia, è stato trovato stamani sanguinante per una ferita alla testa e svenuto davanti all'ingresso della sua abitazione, a Udine. L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale cittadino dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Sulla vicenda sta indagando la polizia che in breve tempo lo ha identificato e che non esclude alcuna pista.