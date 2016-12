foto LaPresse

15:25

- Un ragazzino 13 anni, straniero, è disperso da questa mattina ad Andreis (Pordenone), una piccola comunita' montana della Valcellina. L'adolescente era andato a nuotare con alcuni conoscenti in un torrente e non è più tornato. Gli amici e i genitori lo hanno cercato in tutta la zona e infine, non trovandolo, hanno lanciato l'allarme. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino di Maniago e i carabinieri di Montereale Valcellina.