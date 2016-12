foto LaPresse

00:36

- Forti ritardi fino a 250 minuti in entrata e in uscita dalla città di Trieste nei collegamenti ferroviari a causa di un guasto. Secondo quanto è stato reso noto dalle Ferrovie dello Stato, il problema sarebbe stato causato da un guasto elettrico verificatosi a Monfalcone (Gorizia). Alcuni convogli con destinazione Trieste portano ritardi fino a 250 minuti, mentre treni in partenza dal capoluogo sono annunciato con oltre un'ora e mezza di ritardo.