foto Ansa

19:44

- Un bancario di Trieste è stato arrestato per prostituzione minorile. L'uomo, di 54 anni, adescava ragazzini stranieri nei parchi pubblici e, in cambio di denaro, li faceva prostituire intrattenendosi in rapporti sessuali sadomaso. Le indagini furono avviate dopo che una coppia di cittadini rumeni aveva denunciato quanto accaduto ai loro due figli più piccoli, di 15 e 17 anni.