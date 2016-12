foto Tgcom24

16:19

- E' passata da omicidio preterintenzionale a volontario l'accusa mossa dalla Procura dei minori di Trieste nei confronti delle due quindicenni indagate per la morte di Mirco Sacher. Il cadavere del pensionato, 66 anni, era stato trovato ad aprile in un campo alla periferia di Udine. La Procura ha inoltre ottenuto dal Gip una nuova misura cautelare di quattro mesi in comunità nei confronti delle ragazzine.