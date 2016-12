foto Afp

01:04

- Allarme in Val Cosa, a Clauzetto (Pordenone), dove quattro cittadini austriaci risultano dispersi in montagna. Alcuni amici che li attendevano per cena, non vedendoli arrivare hanno allertato le forze dell'ordine. La comitiva avrebbe dovuto percorrere un corso d'acqua in zona. Il silenzio degli escursionisti è interpretato come un segnale preoccupante dai soccorritori.