19:53

- La Regione Friuli Venezia Giulia ha temporaneamente sospeso l'attività della Cospalat di Pagnacco e del laboratorio Microlab di Amaro per la vicenda del latte contaminato. Nel mirino le analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari. Intanto anche il ministero della Salute ha avviato i monitoraggi sui prodotti in questione. Lo ha annunciato il ministro Beatrice Lorenzin.