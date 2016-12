foto Ansa

- E' stato arrestato l'albanese sospettato di aver ucciso la moglie in provincia di Udine. La coppia viveva in una villetta, insieme con due figli minorenni. I due erano giunti tempo fa a San Giovanni ed avevano trovato lavoro. Non è stato ancora chiarito il movente dell'assassinio, avvenuto dopo una lite. L'uomo sarebbe incensurato.