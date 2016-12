Isole da sogno in vendita nel Mare Adriatico per milionari che si sentono Robinson Crusoe

foto Ente del Turismo Correlati Crisi ma non per tutti: boom degli hotel di lusso 14:24 - Avete tre milioni di euro? Allora potete pensare a investirli... in un'isola tutta vostra. Anche a due passi da casa, e soprattutto nell'Adriatico. L'idea di cercarsi un "buen retiro" in tempi di crisi si fa sempre più ricorrente. Così, l'offerta sul mercato sta diventando molto ricca. E le proposte si trovano un po' dovunque, ma in particolare nella laguna di Grado, in Friuli Venezia Giulia. - Avete? Allora potete pensare a investirli... in un. Anche a due passi da casa, e soprattutto nell'Adriatico. L'idea di cercarsi un "si fa sempre più ricorrente. Così, l'offerta sul mercato sta diventando molto ricca. E le proposte si trovano un po' dovunque, ma in particolare nella laguna di Grado, in

A indagare la situazione è stato il "Piccolo" di Trieste, che ha fatto un quadro delle proposte del settore. Ci sono ben tre isole nella laguna di Grado: la Ravaiarina, per fare un esempio, costa tre miloni di euro, si estende per 50 ettari e ha 800 metri quadrati di edifici.



Ma per farsi un'idea delle possibili alternative basta consultare il sito del venditore "Vladi private islands" o il sito "Luxurideas", dove la località viene descritta con queste parole: "L’isola è conosciuta come 'Valle di Pesca' e le sue origini storiche risalgono a quando fu abitata dagli antichi romani di Aquileia. È ubicata nella laguna a meno di un miglio nautico da Grado, con proprio porticciolo e sbocco sul mare aperto. Alla fine degli anni Novanta gli edifici presenti sono stati completamente ristrutturati e l’immobile principale, attrezzato e arredato per diventare un agriturismo".



L'isola ha un pozzo di acqua dolce, corrente elettrica e linea telefonica. Ci sono quattro edifici, uno dei quali è già ultimato mentre gli altri hanno bisogno di opere di completamento, e sono tutti alberghi o ristoranti.



Ma ci sono anche altre proposte per chi è alla ricerca della sua isola privata. Un'altra isola lagunare, proprio davanti a Grado, si estende per 58mila metri quadrati e su di essa sorge una villa. E qui, l'annuncio di vendita suggerisce all'ipotetico acquirente di costruirvi anche una pista d'atterraggio per elicotteri.



Luxurideas propone poi l'isola di San Giuliano, nella zona occidentale della laguna. Il costo, segnalato solo su Private islands online, è di 3 milioni e 700mila euro. Venti ettari tra terra emersa e valli da pesca, presenta anche una vigna, alcuni ulivi di ottima qualità e pozzi artesiani per irrigare le coltivazioni. Ottima azienda agricola, insomma, "classificata come giologica con un proprio marchio riconosciuto e certificato", come si legge ancora su Private islands. Una villa padronale, una chiesetta, una casa colonica con stalla e fienile, magazzini e un campo di atterraggio per ultraleggeri sono gli edifici già disponibili sul territorio.



Un mercato esclusivo? Forse, ma... i siti specializzati fanno offerte di isole lungo le coste di tutta la Penisola, dalla Sardegna all'Arcipelago Pontino. E poi, un'indagine pubblicata dal "Sole 24 Ore" dà un suggerimento anche a chi ha risparmi non proprio elevatissimi, diciamo fino a 150mila euro: l'idea è di andare a cercare l'isola nell'Europa del Nord, tra Irlanda e Scandinavia. Il viaggio è più lungo, ma i prezzi si abbassano. Bisognerà però mettere in conto qualche "spesuccia" anche per il riscaldamento.