Trieste, anziana morta in casa da 18 mesi

foto Ansa 15:45 - Una donna di 84 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Trieste, dove era deceduta un anno e mezzo fa. Edvige Jerman viveva sola. A scoprire la sua triste fine la denuncia dell'Ater, l'azienda delle case popolari, alla quale l'anziana non pagava più l'affitto da mesi. Segnalato il fatto al figlio, che non la vedeva da tempo, l'uomo ha fatto denuncia di scomparsa della madre. Che è stata trovata da polizia e personale del 118 a casa.

A rivelare il fatto il "Piccolo" di Trieste. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale aveva rilevato che ormai da parecchio tempo l'affitto dell'appartamento non veniva saldato. L’ultimo movimento era datato gennaio 2012. L’Ater ha allora contattato il figlio dell’ottantaquattrenne, che si è recato in un Commissariato per denunciare la scomparsa della madre. Anche il medico dell'anziana ha riferito di non averla vista da tempo. Gli agenti si sono quindi recati a casa della donna, trovandola regolarmente chiusa. Dopo essere entrati dalla finestra tramite i vigili del fuoco, gli inquirenti hanno trovato la casa in ordine e il corpo della donna ormai in stato di decomposizione. Nessuno si era accorto della sua sparizione. Neppure i vicini.