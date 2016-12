Trieste, ragazzi travolgono anziana: morta

foto Ansa 20:35 - Una donna di oltre 80 anni è morta all'ospedale di Cattinara, nel Triestino, dopo essere stata travolta da alcuni giovani che per festeggiare la fine della scuola si stavano rincorrendo lanciandosi gavettoni. Uno di loro è scivolato su un'asse di legno ed è caduto involontariamente sull'anziana che passava nella zona. La donna ha battuto violentemente la testa a terra ed è morta dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico. - Una donna di oltre 80 anni è morta all'ospedale di Cattinara, nel Triestino, dopo essere stata travolta da alcuni giovani che per festeggiare la fine della scuola si stavano rincorrendo lanciandosi gavettoni. Uno di loro è scivolato su un'asse di legno ed è caduto involontariamente sull'anziana che passava nella zona. La donna ha battuto violentemente la testa a terra ed è morta dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico.

E' successo sabato mattina. In città è quasi una tradizione che, i maturandi, dopo i bagordi del venerdì sera, celebrino l'inizio del weekend con una "guerra di gavettoni" tra di loro. Stavolta, però, la 'guerra' involontariamente ha coinvolto anche una donna di oltre 80 anni di cui non è stato reso noto il nome, che passava nella zona.



Uno degli adolescenti mentre correva su una pedana di legno - appoggiata a terra per coprire alcuni interventi in corso nella pavimentazione stradale - è scivolato ed ha travolto la donna. Come accertato dalla Polizia municipale, accorsa sul posto, la donna ha battuto la testa riportando un forte trauma cranico, e non è riuscita a rialzarsi. Soccorsa dagli operatori del 118, è stata portata all'ospedale di Cattinara dove è stata ricoverata nel Reparto di rianimazione e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Lunedì il decesso.