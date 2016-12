foto LaPresse

23:42

- Un pilota austriaco di rally è morto in un incidente stradale avvenuto a Verzegnis (Udine), dopo una gara alla quale aveva partecipato. Per motivi ancora in corso di accertamento, l'uomo, di 53 anni, è finito con la sua auto contro un guard-rail. L'episodio si è verificato a conclusione dei festeggiamenti e della premiazione per la 43/a Cronoscalata ai quali il pilota austriaco aveva preso parte.