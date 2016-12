foto Ansa

06:38

- La guardia di finanza di Trieste ha smantellato una "rete" di aziende di trasporto fittizie in diverse regioni d'Italia, ma tutte riconducibili a una società del capoluogo giuliano, che licenziava e riassumeva 230 autisti di Tir, ottenendo illecitamente tre milioni di euro in sgravi contributivi. Le Fiamme Gialle hanno scoperto le società in Umbria, Campania, Veneto, Toscana, Lombardia e Liguria. La maxi frode durava da più di un anno.