foto Ap/Lapresse

21:46

- Un alpinista è morto dopo essere precipitato per circa duecento metri mentre stava scalando una vetta della Forcella delle vergini, in Val Saisera, nella zona di Tarvisio. L'uomo era in cordata con un compagno quando, per ragioni che la Guardia di Finanza sta tentando di accertare, ha mancato una presa ed è scivolato. La vittima è Luca Beltrame, direttore di banca, di Udine, che proprio oggi compiva 43 anni.