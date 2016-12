foto LaPresse

23:03

- Un grande incendio è divampato in una fabbrica che utilizza vernici e solventi a Sesto al Reghena (Pordenone). Sul posto cinque equipaggi dei vigili del fuoco. Sembra che all'interno non ci fossero operai al momento dello scoppio. I tecnici dell'Arpa stanno valutando se far evacuare le famiglie di alcune abitazioni non lontane dal luogo del rogo, per evitare rischi di natura ambientale scaturiti dalle vernici bruciate.