foto Ansa

08:56

- Due pacchi sospetti, con impresse la sigla del Fai (Federazione anarchica italiana) e la stella a cinque punte sono stati trovati a Monfalcone (Gorizia). Il primo pacco era stato lasciato in via IX Giugno, davanti alla filiale della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, mentre l'altro plico era in via Rosselli, di fronte alla redazione del quotidiano Il Piccolo. La zona è stata transennata per consentire l'intervento degli artificieri.