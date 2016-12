Pordenone, picchia bimba senza motivo: preso

foto Ansa 21:34 - Ha preso a pugni una bimba di 9 anni senza motivo. Il protagonista di questa folle aggressione è un romeno di 33 anni di Maniago (Pordenone). Marian Stefan Buican, in Italia da pochi giorni, soffrirebbe di una patologia per la quale ha bisogno di farmaci, che secondo la madre non avrebbe assunto. Ora è accusato di lesioni personali gravi violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La piccola guarirà in trenta giorni. - Ha preso auna bimba di 9 anni senza motivo. Il protagonista di questa folle aggressione è un romeno di 33 anni di(Pordenone). Marian Stefan Buican, in Italia da pochi giorni, soffrirebbe di una patologia per la quale ha bisogno di, che secondo la madre non avrebbe assunto. Ora è accusato di lesioni personali gravi violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La piccola guarirà in trenta giorni.

L'uomo è stato identificato grazie alla madre, badante in città, che si è andata al Pronto Soccorso, non vedendolo rientrare a casa per chiedere notizie ai medici. Deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, capo d'imputazione che nasce dall'aver rotto nella foga il primo paio di manette che gli era stato stretto ai polsi. Nel trasferimento a Pordenone ha dato nuovamente in escandescenze, costringendo i magistrati a disporre un trattamento sanitario obbligatorio. Piantonato all'ospedale di Pordenone, sarà trasferito in carcere quando le condizioni di salute lo consentiranno.