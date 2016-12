Omicidio Sacher, il padre dell'amico "convinse" le due ragazze a confessare?

foto Dal Web Correlati Sacher, le due 15enni trasferite fuori regione

Ucciso a Udine, si costituiscono due 15enni 00:07 - "Ci vorranno almeno un paio di mesi per capire il movente dell'omicidio di Mirco Sacher". Lo ha riferito il Procuratore capo dei minori di Trieste, convinto che poi l'inchiesta "si possa chiudere". Risulta ormai assodato, secondo il pm, che le ragazze abbiano agito da sole, negli attimi dell'omicidio e nelle ore della fuga. Resta ancora da approfondire il motivo: "Il problema è tutto lì. Dovremo fare tutta una serie di notevoli accertamenti". - "Ci vorranno almeno un paio di mesi per capire". Lo ha riferito il Procuratore capo dei minori di Trieste, convinto che poi l'inchiesta "si possa chiudere". Risulta ormai assodato, secondo il pm, che le ragazze abbiano agito da sole, negli attimi dell'omicidio e nelle ore della fuga. Resta ancora da approfondire il: "Il problema è tutto lì. Dovremo fare tutta una serie di notevoli accertamenti".

Per gli inquirenti sorge dunque il dubbio che le due ragazze non fossero realmente intenzionate a confessare il delitto.



Confessione spontanea? - Non è escluso che volessero invece riprendere la fuga la mattina dopo, dirette in Toscana, dove una di esse ha il padre e un'ex fidanzato. Vacilla anche l'ipotesi della reazione a un approccio sessuale non gradito: nel tragitto in treno le due 15enni, pur essendo entrate in confidenza con i ragazzi di Pordenone, non avrebbero mai parlato dela tentata violenza.Ancora: è stato il pensionato a dirigere li' la macchina, come sostengono da sempre le ragazzine? Ecco il vero tassello del puzzle ancora mancante: il movente. Nel frattempo continua tutta una serie di attività investigative tra cui quella sui tabulati telefonici di un iPhone che una delle due ragazzine avrebbe smarrito nelle settimane antecedenti. L'obiettivo è capire se sia stato poi acceso.



Al momento restano aperte tutte le piste. Intanto lunedì verrà effettuato un vertice tra gli inquirenti per stabilire quali accertamenti scientifici disporre sui vari reperti, tra i quali impronte ed esame del Dna.



Poi i reperti prenderanno la direzione dei laboratori della Polizia scientifica di Padova o di Roma, per gli esami di natura biologica. Non è escluso che possa essere effettuato anche un calco dei denti della vittima per stabilire l'eventuale compatibilità dei segni riscontrati sul seno di una delle due quindicenni, che ha riferito essere riconducibili a un morso di Sacher.