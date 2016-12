foto Tgcom24

12:34

- A Trieste è in corso l'udienza di convalida del fermo delle due 15enni di Udine che si sono accusate dell'omicidio del 61enne Mirco Sacher. Poco prima delle 12 si è conclusa l'udienza di una delle due, che si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere; subito dopo è iniziato l'interrogatorio dell'altra. Al termine, il gip si ritirerà in Camera di consiglio per decidere la convalida.