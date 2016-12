Udine,15enni ad amico:era come un videogame

Mirco Sacher "sicuramente non è morto di morte naturale" quindi "ci troviamo davanti ad un decesso che sicuramente è avvenuto per cause estranee e quindi dovuto a terzi", ma "per sapere di più dobbiamo attendere la relazione completa", ha detto il procuratore dei Minori a Trieste, Dario Grohmann, commentando l'autopsia. Mirco Sacher potrebbe essere quindi morto per un'azione combinata di soffocamento e schiacciamento. L'autopsia ha stabilito che il cadavere ha due costole rotte. Secondo voci raccolte in ambienti investigativi, si ipotizza che una ragazza forse gli teneva le mani sul collo dalle spalle e l'altra gli è saltata addosso dal davanti. Forse mentre l'uomo era a terra.



Testimone: "Non hanno mai parlato di una tentata violenza" - "Sono scettico sulla possibilità che le ragazze siano state vittima di una tentata violenza sessuale", nel viaggio "fatto insieme, in treno, domenica notte, da Venezia a Pordenone, non hanno mai parlato apertamente di questa presunta aggressione, che le avrebbe dipinte, anche ai nostri occhi, come vittime e per la quale avrebbero avuto tutta la nostra comprensione". A parlare è Sonny Rizzetto, il 21enne di Pordenone che con un amico di 18 anni, ha convinto le minorenni a costituirsi ai carabinieri di Pordenone.



"Volevano passare un pomeriggio da sballo" - "Le due studentesse sono state vaghe: ci hanno riferito di un insieme di cose che le hanno portate a consumare l'insano gesto - ricorda Sonny - all'interno di una ricostruzione così incredibile da sembrare soltanto fantasiosa. A cominciare dalla fuga in auto: per accendere l'utilitaria dell'anziano hanno unito i cavi, che presuppone una conoscenza della materia, ma che appare problematica per due quindicenni in preda ai fumi dell'alcool". Alcol che, per Rizzetto, potrebbe aver giocato un ruolo determinante: "Prima di andare in quel luogo appartato - ha fatto sapere il ragazzo, riferendo le frasi delle ragazzine - assieme all'anziano erano andate in un supermercato per comprare dei super-alcolici, che intendevano consumare proprio in una località lontana da occhi indiscreti. Un pomeriggio di sballo: questo era l'obiettivo che stavano perseguendo".



Le ragazze: "Sembrava di essere in un videogame" - A quel punto, la situazione sarebbe degenerata: "Non posso dare giudizi", conclude Rizzetto, che oggi sarà chiamato a verbalizzare le sue dichiarazioni in Questura a Udine, dopo averle già formalizzate domenica notte ai Carabinieri di Pordenone. Sonny poi riporta la frase ripetuta più volte da una delle due ragazze: "Sembrava di essere nel GTA, il videogame. Ci siamo sentite come l'eroe del gioco".



