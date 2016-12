foto Ansa

22:03

- Una delle due ragazze in stato di fermo per l'omicidio di Mirco Sacher avrebbe su un seno segni compatibili con una colluttazione. Lo si è appreso da fonti investigative, dopo che le due giovani sono state portate in ospedale per essere visitate. I segni potrebbero confermare il racconto fornito dalle due minorenni che hanno giustificato l'omicidio come una legittima difesa a un tentativo di stupro.