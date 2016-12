foto Ansa

14:53

- Per la procura che indaga sulla morte di Mirko Sacher, per la quale si sono costituite due 15enni, non è escluso che "vi siano coinvolti maggiorenni". "Non credo nella morte naturale, ma di fronte a un'aggressione può essere che abbia accusato un malore", ha spiegato il procuratore capo di Udine, Antonio Biancardi, annunciando l'apertura di un fascicolo a carico di ignoti. Le due giovani hanno raccontato di essersi difese da un tentativo di violenza.