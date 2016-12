foto LaPresse

- Un anziano è morto questa mattina a Trieste, intossicato dal fumo sprigionatosi nel suo appartamento per un incendio. A soccorrerlo sono stati i vigili del fuoco, che lo hanno portato fuori dall'abitazione tentando, con un inquilino infermiere, di rianimarlo. L'uomo è stato poi portato all'ospedale Cattinara, dove è morto poco dopo il ricovero. Ancora non sono chiare le cause del rogo.