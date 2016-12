foto LaPresse

00:44

- Una donna di 62 anni, di Spilimbergo (Pordenone), è stata investita e uccisa da un'auto mentre faceva rientro a casa in bicicletta. L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dall'abitazione della vittima. Sulle cause del sinistro indagano i carabinieri della locale Compagnia. L'automobilista che ha investito la vittima non l'avrebbe vista a causa dell'oscurità che stava calando. Inutili i tentativi di soccorso di 118 e vigili del fuoco.