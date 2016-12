Maxi bottino al Superenalotto: vinti 53,2 milioni

foto Ansa 23:12 - La fortuna ha bussato questa sera a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine, alla porta di un giocatore del Superenalotto. Con una schedina è stato centrato un sei da 53 milioni 250.221 euro. Questa era la combinazione vincente: 19 - 41 - 43 - 48 - 73 - 81. Numero Jolly: 1; numero SuperStar: 57. - La fortuna ha bussato questa sera a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine, alla porta di un giocatore del Superenalotto. Con una schedina è stato centrato un sei da 53 milioni 250.221 euro. Questa era la combinazione vincente: 19 - 41 - 43 - 48 - 73 - 81. Numero Jolly: 1; numero SuperStar: 57.

La giocata è stata fatta al punto vendita Sisal Edicola Centro di Palazzolo dello Stella, con una schedina gioco di gruppo. Il montepremi disponibile per gli eventuali 6 del prossimo concorso scende ora a 16.500.000 euro. Si tratta di una delle maggiori vincite al Superenalotto degli ultimi 15 anni.



Un sistema giocato per anni -Sono circa una quarantina i giocatori del sistema. Lo ha riferito Rocco Cogoi, il titolare dell'edicola "Centro" dove da anni si gioca il sistema che oggi ha portato alla supervincita. "All'inizio erano un centinaio - ha riferito - quelli che giocavano le quote di questa giocata, poi sono scesi e adesso sono 40. Non ci sono io, purtroppo, ma sono contento per questa 'cascata' di denaro che farà bene a tutto il paese". Il sistema è composto di 16 numeri con una "fissa". Oltre al "6" - dai primi calcoli di Cogoi - ha fruttato due "5" e numerosi "4" e "3".



A Rovigo un Superstar da 500 mila euro - Tra i premi di stasera, anche un Superstar da 500 mila euro, vinto a Polesella (Rovigo), alla tabaccheria Lottomagico da Patrizia, con una schedina "5 pannelli ss".



L'ultimo "6" ad agosto a Roma - Il "6" milionario precedente risale al 30 agosto 2012, quando, in un punto vendita del centro di Roma, erano stati vinti 18 milioni di euro.