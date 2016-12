Rissa tra ragazze annunciata su Facebook

foto Afp

19:02

- Untra due gruppi rivali di: è quanto accaduto in pieno giorno a, in piazza Oberdan. Laera stata annunciata sue in centinaia sono accorsi come se si trattasse di andare ad assistere a uno spettacolo. Laha deciso di aprire un indagine sul caso. Considerato il mezzo uasato dalle ragazzine per darsi appuntamento in piazza, anche laha disposto verifiche.